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Родные военных устроили на Майдане акцию за четкие сроки службы

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 18:29
Родные военных устроили на Майдане акцию за четкие сроки службы
акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук

В центре Киева утром в субботу родственники военнослужащих устроили акцию в поддержку демобилизации и установления четких сроков службы.

Источник: Суспільне

акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук
акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук

Детали: На Майдане Независимости в столице собрались около сотни человек. Среди них были родственники военнослужащих, преимущественно жены защитников, которые приехали в Киев из разных уголков Украины.

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Митингующие считают, что отсутствие конкретных сроков службы негативно влияет на мобилизацию и моральное состояние военных, которые защищают Украину на передовой.

Как видно из фото, участники держали плакаты "Требуем закон об установлении разумных сроков демобилизации", "Мой муж – не ваш раб", "Пошел добровольно – получил пожизненное", "Нет четких сроков службы – есть демотивированные военные" и тому подобное.

акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук
акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук

К протестующим присоединилась депутат Верховной Рады Инна Совсун.

ВИДЕО ДНЯ
акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук
акция на Майдане Независимости 27 апреля, фото: Суспільне/Наталка Ткачук
 

Ранее родные военных выходили в своих городах. Теперь приехали в столицу со всех уголков страны, чтобы власть как можно скорее взялась за решение этой проблемы.

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Предыстория:

  • 9 апреля стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации.
  • Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
  • В Минобороны заявляли, что законопроект о демобилизации военных будет готов быстрее, чем за 8 месяцев.

Темы: акциидемобилизациявойнаВооруженные силы
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