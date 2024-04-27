Родные военных устроили на Майдане акцию за четкие сроки службы
В центре Киева утром в субботу родственники военнослужащих устроили акцию в поддержку демобилизации и установления четких сроков службы.
Источник: Суспільне
Детали: На Майдане Независимости в столице собрались около сотни человек. Среди них были родственники военнослужащих, преимущественно жены защитников, которые приехали в Киев из разных уголков Украины.
Митингующие считают, что отсутствие конкретных сроков службы негативно влияет на мобилизацию и моральное состояние военных, которые защищают Украину на передовой.
Как видно из фото, участники держали плакаты "Требуем закон об установлении разумных сроков демобилизации", "Мой муж – не ваш раб", "Пошел добровольно – получил пожизненное", "Нет четких сроков службы – есть демотивированные военные" и тому подобное.
К протестующим присоединилась депутат Верховной Рады Инна Совсун.
Ранее родные военных выходили в своих городах. Теперь приехали в столицу со всех уголков страны, чтобы власть как можно скорее взялась за решение этой проблемы.
Читайте также: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон
Предыстория:
- 9 апреля стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации.
- Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
- В Минобороны заявляли, что законопроект о демобилизации военных будет готов быстрее, чем за 8 месяцев.