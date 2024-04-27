Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який збив 4 людей
Субота, 27 квітня 2024, 19:33
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації після того, як той збив 4 людей.
Джерело: розпорядження президента від 27 квітня
Дослівно: "Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''".
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Що передувало: 26 квітня Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей. У Київській ОВА заявили, що його буде звільнено.
27 квітня Майбоженка взяли під варту.