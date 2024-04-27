Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який збив 4 людей

Володимир Майбоженко після ДТП 26 квітня, скріншот відео з телеграм-каналів

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації після того, як той збив 4 людей.

Джерело: розпорядження президента від 27 квітня

Дослівно: "Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''".

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Що передувало: 26 квітня Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей. У Київській ОВА заявили, що його буде звільнено.

27 квітня Майбоженка взяли під варту.