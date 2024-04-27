Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який збив 4 людей

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 19:33
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який збив 4 людей
Володимир Майбоженко після ДТП 26 квітня, скріншот відео з телеграм-каналів

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації після того, як той збив 4 людей.

Джерело: розпорядження президента від 27 квітня

Дослівно: "Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''".

Реклама:

Що передувало: 26 квітня Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей. У Київській ОВА заявили, що його буде звільнено.

27 квітня Майбоженка взяли під варту.

Теми: ЗеленськийБровариДТПКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Вітюка з посади головного кіберрозвідника СБУ

Республіканка Грін ініціює відставку соратника Джонсона

У Німеччині екстремісти спалили будинок глави Rheinmetall через постачання зброї в Україну

В Україні росте кількість ДТП через п'яне водіння: патрульні кажуть про безпрецедентну статистику

Словаччина дала захист соратнику Медведчука - ЗМІ

В ГУР розповіли, скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україні потрібно щонайменше 7 систем Patriot, треба не втратити час
Зеленський повідомляв Джонсону, що без американської допомоги Україна протримається "до квітня" – ЗМІ
ППО, артилерія, далекобійна зброя: Зеленський на "Рамштайні" назвав потреби України
Останні новини
20:31
Президент "Енергоатома" попри обіцянки так і не задекларував будинок тещі, де мешкає – "Схеми"
20:18
Зеленський звільнив Вітюка з посади головного кіберрозвідника СБУ
20:10
Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій до 2025 року
20:04
Яскравий спалах у небі над Україною: що це за об’єкт, за яким спостерігали українці
20:02
Харківщина: Кількість поранених в Золочеві зросла до 9, в Липцях загинула жінка
19:59
Республіканка Грін ініціює відставку соратника Джонсона
19:32
Які виші та коледжі порушували мовне законодавство в 2023 році: дані омбудсмена
19:30
Санаторії в окупованому Криму на 40% знижують ціни на путівки: їдуть лише бюджетники
19:20
Парламент Грузії підтримав у другому читанні скандальний закон про "іноагентів", попереду третє
19:16
США та союзники посилюють тиск на ОАЕ через співпрацю з Росією в обхід санкцій – Reuters
Усі новини...
Реклама: