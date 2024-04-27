Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек
Суббота, 27 апреля 2024, 19:33
Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации после того, как тот сбил 4 человек.
Источник: распоряжение президента от 27 апреля
Дословно: "Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях''".
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Что предшествовало: 26 апреля Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек. В Киевской ОГА заявили, что он будет уволен.
27 апреля Майбоженко взяли под стражу.