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Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 19:33
Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек
Владимир Майбоженко после ДТП 26 апреля, скриншот видео из телеграм-каналов

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации после того, как тот сбил 4 человек.

Источник: распоряжение президента от 27 апреля

Дословно: "Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях''".

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Что предшествовало: 26 апреля Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек. В Киевской ОГА заявили, что он будет уволен.

27 апреля Майбоженко взяли под стражу.

Темы: ЗеленскийБроварыДТПКиевская область
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