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З'явилися знімки наслідків удару по нафтобазі РФ у Смоленській області

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 23:47
З'явилися знімки наслідків удару по нафтобазі РФ у Смоленській області
супутниковий знімок наслідків удару по нафтобазі, Радіо Свобода

Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, що показують наслідки удару українських дронів по нафтобазі "Роснефти" в селі Раздорово Смоленської області.

Джерело: Радіо Свобода

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Деталі: База в селі Раздорово була атакована українськими безпілотниками 24 квітня.

Разом із цією базою 24 квітня був також атакований НПЗ "Роснефти" в іншому населеному пункті регіону, Ярцево.

За даними джерела УП, нафтобази атакували дрони Служби безпеки України. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російських паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

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Теми: безпілотникиРосіянафта
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