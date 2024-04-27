Появились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области

Российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, показывающие последствия удара украинских дронов по нефтебазе "Роснефти" в селе Раздорово Смоленской области.

Источник: Радио Свобода

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Детали: База в селе Раздорово была атакована украинскими беспилотниками 24 апреля.

Вместе с этой базой 24 апреля был также атакован НПЗ "Роснефти" в другом населенном пункте региона, Ярцево.

По данным источника УП, нефтебазы атаковали дроны Службы безопасности Украины. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.