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Появились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 23:47
Появились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области
спутниковый снимок последствий удара по нефтебазе, Радио Свобода

Российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, показывающие последствия удара украинских дронов по нефтебазе "Роснефти" в селе Раздорово Смоленской области.

Источник: Радио Свобода

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Детали: База в селе Раздорово была атакована украинскими беспилотниками 24 апреля.

Вместе с этой базой 24 апреля был также атакован НПЗ "Роснефти" в другом населенном пункте региона, Ярцево.

По данным источника УП, нефтебазы атаковали дроны Службы безопасности Украины. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

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Темы: беспилотникиРосcиянефть
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