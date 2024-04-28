Влада РФ примусово вивозить з окупованих територій недієздатних людей – росЗМІ

За даними російського видання "Важные истории", влада РФ примусово вивозить з окупованих територій недієздатних людей, до депортації причетна дитяча омбудсмен Кремля Марія Львова-Бєлова та фонд, у якому працювали майже всі її родичі.

Джерело: "Важные истории", Meduza

Деталі: За даними російської влади, на липень 2023 року, від початку повномасштабної війни з України до Росії вивезли щонайменше 700 тисяч дітей.

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Міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій – такі дії можуть розглядатися як воєнний злочин.

Саме тому Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в березні 2023 року видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна.

Видання "Важные истории" спільно з проєктом із розслідування воєнних злочинів в Україні The Reckoning Project з'ясувало, що Львова-Бєлова причетна до примусової депортації не тільки дітей, а й повнолітніх людей, яких суд визнав недієздатними.

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У переміщенні недієздатних українців бере участь також сестра омбудсмена, Софія Львова-Бєлова – голова фонду "Квартал Луї", який підтримують представники влади і близькі до Кремля підприємці.

"Важные истории" з'ясували, що влада Росії вивезла до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого на Херсонщині, – Олександра Данильчука, Анастасію Мамотюк, Вікторію Маркелюк та Анастасію Яворовську. Місто Олешки окуповане російською армією від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Усі четверо вихованців – повнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування. Як український, так і російський закон не дозволяє їм самостійно розпоряджатися майном і грошима, одружуватися і звертатися до суду.

Недієздатність вихованців може вказувати на їхнє недобровільне переміщення до Пензи, зазначають "Важные истории". При цьому експерт із міжнародного права, юрист Гліб Богуш у коментарі виданню пояснює, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов – як злочин проти людяності, каже Богуш.

Чотирьох вихованців перевезли до Пензи напередодні відкриття спеціального кварталу "Нові береги" – це місце для проживання людей з інвалідністю та випускників дитячих будинків із фізичними та ментальними особливостями. Квартал – проєкт пензенської благодійної організації "Квартал Луї", яку створила Марія Львова-Бєлова. Спочатку омбудсменка сама очолювала "Квартал Луї" і "Нові береги", проте навесні 2023 року главою фонду стала її молодша сестра Софія, яка раніше працювала в ньому архітекторкою і дизайнеркою. "Важные истории" зазначають, що в різний час в організації встигли попрацювати практично всі родичі Марії Львової-Бєлової: батько Олексій Львов-Бєлов, чоловік Павло Когельман, брати Павло і Федір (вони працюють у філії "Кварталу Луї" в Краснодарі).

Проєкт "Нові береги" підтримував Володимир Путін і високопоставлені чиновники – на той момент прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, Валентина Матвієнко, губернатор Пензенської області Олег Мельниченко, патріарх Кирило та інші представники влади. На будівництво кварталу витратили понад 208 мільйонів рублів – гроші жертвували близькі до влади підприємці, зокрема Роман Абрамович, Володимир Потанін, а також фонди Костянтина Малофєєва і Геннадія Тимченка. Також проєкт отримував президентські гранти.

Саме сестра дитячого омбудсмена Софія Львова-Білова зустріла вихованців Олешківського будинку-інтернату в Пензі. Разом із ними до "Нових берегів" заселили шістьох осіб із ментальними особливостями з Шахтарського дитячого будинку-інтернату з території самопроголошеної "ДНР".

Перед цим влада анексованих регіонів дякувала Марії Львовій-Бєловій за "тісну співпрацю" під час організації переїзду. На відкритті "Нових берегів" у листопаді 2023 року були присутніми голова Пензенської області Олег Мельниченко і начальник управління адміністрації президента з громадських проєктів Сергій Новіков – джерела "Медузи" називали його "головним цензором" російської культури.

"Важным историям" вдалося поспілкуватися з одним із вивезених із Херсонської області вихованців – 27-річним Олександром Данильчуком. Він розповів, що про переміщення до Пензи його попередили лише за день до від'їзду (водночас Марія Львова-Бєлова говорила, що "запросила" вихованців до "Нових берегів" ще у вересні 2023 року). За словами Данильчука, вихованців не питали, чи хочуть вони переїжджати, а російські паспорти почали оформляти ще на окупованій території. У 27-річного Данильчука в Україні залишилися друзі та прийомні батьки, з якими він змушений був розлучитися після початку війни – сім'я виїхала до Румунії. Однак про можливість повернутися в Україну зараз не йдеться, розповідає Данильчук.

Софія Львова-Бєлова заперечує, що хтось із її нових підопічних хоче повернутися на батьківщину. При цьому згідно із законом опікуном недієздатного стає організація, у якій він живе, і Львова-Бієлова як її голова має право розпоряджатися грошима і майном підопічних (зокрема їхніми пенсіями), а також представляти їхні права в суді.

Щодо Марії Львової-Бєлової вже діє міжнародний ордер на арешт. Його в березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який запідозрив Львову-Бєлову і президента РФ Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з окупованих територій України в Росію. Від початку повномасштабної війни, як говорила Львова-Бєлова в липні 2023 року, з України до Росії вивезли понад 700 тисяч дітей. Проєкт "Діти війни" зафіксував, що з України примусово депортували понад 19,5 тисячі неповнолітніх. Понад тисячу українських дітей влада РФ передала під попередню опіку, писали "Важные истории".

Крім того, у квітні 2024 року у всеросійському банку даних про дітей-сиріт "Важные истории" і "Верстка" виявили анкети щонайменше 285 дітей, вивезених з України в Росію. У більшості анкет ідеться, що дітей можна всиновити, хоча Марія Львова-Бєлова стверджувала, що дітей з окупованих регіонів віддають сім'ям під опіку, а не на всиновлення, оскільки в такому разі їх легше буде повернути кровним родичам. Журналісти припускають, що російські сім'ї усиновили щонайменше 76 із 285 дітей.

27 квітня "Дождь" дізнався про усиновлення шестирічного хлопчика з України російською сім'єю. Нова сім'я змінила дитині прізвище, по батькові та місце народження. Журналісти каналу з'ясували, що матір хлопчика позбавили батьківських прав за законами самопроголошеної "ДНР", водночас у нього були брати і сестра; про батька та інших його родичів нічого не відомо.

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