Власти РФ принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей – росСМИ

По данным российского издания "Важные истории", власти РФ принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей, к депортации причастна детская омбудсмен Кремля Мария Львова-Белова и фонд, в котором работали почти все ее родственники.

Источник: "Важные истории", Meduza

Детали: По данным российских властей, на июль 2023 года, с начала полномасштабной войны из Украины в Россию вывезли не менее 700 тысяч детей.

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Международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий – такие действия могут рассматриваться как военное преступление.

Именно поэтому Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина.

Издание "Важные истории" совместно с проектом по расследованию военных преступлений в Украине The Reckoning Project выяснило, что Львова-Белова причастна к принудительной депортации не только детей, но и совершеннолетних людей, которых суд признал недееспособными.

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В перемещении недееспособных украинцев участвует также сестра омбудсмена, София Львова-Белова – глава фонда "Квартал Луи", который поддерживают представители власти и близкие к Кремлю предприниматели.

"Важные истории" выяснили, что власти России вывезли в Пензу четырех воспитанников Алешковского дома-интерната для детей с особенностями развития, расположенного на Херсонщине, – Александра Данильчука, Анастасию Мамотюк, Викторию Маркелюк и Анастасию Яворовскую. Город Олешки оккупирован российской армией с начала полномасштабного вторжения в Украину. Все четверо воспитанников – совершеннолетние, которых признали недееспособными и лишенными родительской опеки. Как украинский, так и российский закон не позволяет им самостоятельно распоряжаться имуществом и деньгами, вступать в брак и обращаться в суд.

Недееспособность воспитанников может указывать на их недобровольное перемещение в Пензу, отмечают "Важные истории". При этом эксперт по международному праву, юрист Глеб Богуш в комментарии изданию объясняет, что международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий независимо от возраста и дееспособности. Насильственное перемещение гражданского населения без веских оснований может рассматриваться как военное преступление, а при определенных условиях – как преступление против человечности, говорит Богуш.

Четырех воспитанников перевезли в Пензу накануне открытия специального квартала "Новые берега" – это место для проживания людей с инвалидностью и выпускников детских домов с физическими и ментальными особенностями. Квартал – проект пензенской благотворительной организации "Квартал Луи", которую создала Мария Львова-Белова. Сначала омбудсмен сама возглавляла "Квартал Луи" и "Новые берега", однако весной 2023 года главой фонда стала ее младшая сестра София, которая ранее работала в нем архитектором и дизайнером. "Важные истории" отмечают, что в разное время в организации успели поработать практически все родственники Марии Львовой-Беловой: отец Алексей Львов-Белов, муж Павел Когельман, братья Павел и Федор (они работают в филиале "Квартала Луи" в Краснодаре).

Проект "Новые берега" поддерживал Владимир Путин и высокопоставленные чиновники - на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, патриарх Кирилл и другие представители власти. На строительство квартала потратили более 208 миллионов рублей – деньги жертвовали близкие к власти предприниматели, в том числе Роман Абрамович, Владимир Потанин, а также фонды Константина Малофеева и Геннадия Тимченко. Также проект получал президентские гранты.

Именно сестра детского омбудсмена София Львова-Белова встретила воспитанников Алешковского дома-интерната в Пензе. Вместе с ними в "Новые берега" заселили шесть человек с ментальными особенностями из Шахтерского детского дома-интерната с территории самопровозглашенной "ДНР".

Перед этим власти аннексированных регионов благодарили Марию Львовой-Беловой за "тесное сотрудничество" при организации переезда. На открытии "Новых берегов" в ноябре 2023 года присутствовали глава Пензенской области Олег Мельниченко и начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков – источники "Медузы" называли его "главным цензором" российской культуры.

"Важным историям" удалось пообщаться с одним из вывезенных из Херсонской области воспитанников - 27-летним Александром Данильчуком. Он рассказал, что о перемещении в Пензу его предупредили лишь за день до отъезда (при этом Мария Львова-Белова говорила, что "пригласила" воспитанников в "Новые берега" еще в сентябре 2023 года). По словам Данильчука, воспитанников не спрашивали, хотят ли они переезжать, а российские паспорта начали оформлять еще на оккупированной территории. У 27-летнего Данильчука в Украине остались друзья и приемные родители, с которыми он вынужден был расстаться после начала войны – семья уехала в Румынию. Однако о возможности вернуться в Украину сейчас речь не идет, рассказывает Данильчук.

София Львова-Белова отрицает, что кто-то из ее новых подопечных хочет вернуться на родину. При этом по закону опекуном недееспособного становится организация, в которой он живет, и Львова-Белова как ее председатель имеет право распоряжаться деньгами и имуществом подопечных (в том числе их пенсиями), а также представлять их права в суде.

В отношении Марии Львовой-Беловой уже действует международный ордер на арест. Его в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд в Гааге, который заподозрил Львову-Белову и президента РФ Владимира Путина в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. С начала полномасштабной войны, как говорила Львова-Белова в июле 2023 года, из Украины в Россию вывезли более 700 тысяч детей. Проект "Дети войны" зафиксировал, что из Украины принудительно депортировали более 19,5 тысячи несовершеннолетних. Более тысячи украинских детей власти РФ передали под предварительную опеку, писали "Важные истории".

Кроме того, в апреле 2024 года во всероссийском банке данных о детях-сиротах "Важные истории" и "Верстка" обнаружили анкеты как минимум 285 детей, вывезенных из Украины в Россию. В большинстве анкет говорится, что детей можно усыновить, хотя Мария Львова-Белова утверждала, что детей из оккупированных регионов отдают семьям под опеку, а не на усыновление, поскольку в таком случае их легче будет вернуть кровным родственникам. Журналисты предполагают, что российские семьи усыновили как минимум 76 из 285 детей.

27 апреля "Дождь" узнал об усыновлении шестилетнего мальчика из Украины российской семьей. Новая семья изменила ребенку фамилию, отчество и место рождения. Журналисты канала выяснили, что мать мальчика лишили родительских прав по законам самопровозглашенной "ДНР", при этом у него были братья и сестра; об отце и других его родственниках ничего не известно.

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