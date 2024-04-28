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Росіяни вирішили не святкувати 9 травня на окупованих територіях – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 28 квітня 2024, 03:36
Росіяни вирішили не святкувати 9 травня на окупованих територіях – спротив
ФОТО: GETTY IMAGES

За даними національного спротиву, на окупованих територіях України росіяни вирішили скасувати святкування 9 травня.

Джерело: ЦНС

Деталі: Як повідомляють у спротиві, окупаційна влада вдалася до такого рішення нібито через острах "провокацій".

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Дослівно: "Насправді ж без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після інавгурації міжнародного злочинця Владіміра Путіна та подальших планів щодо мобілізації й взагалі б ризикувало перейти в протести. Відтак від нього відмовились.

Це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ".

Що передувало: Росіяни вирішили скасувати у 2024 році ходу "Безсмертний полк", яку вони традиційно влаштовують на 9 травня.

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Теми: окупаціяРосія9 травня
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