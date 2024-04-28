По данным национального сопротивления, на оккупированных территориях Украины россияне решили отменить празднование 9 мая.

Источник: ЦНС

Детали: Как сообщают в сопротивлении, оккупационные власти прибегли к такому решению якобы из-за боязни "провокаций".

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Дословно: "На самом деле без массовки празднование на ВОТ не состоялось бы. А после инаугурации международного преступника Владимира Путина и дальнейших планов по мобилизации и вообще бы рисковало перейти в протесты. Поэтому от него отказались.

Это хорошо иллюстрирует реальный уровень поддержки оккупантов на ВОТ".

Что предшествовало: Россияне решили отменить в 2024 году шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая.