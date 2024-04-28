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Готель, атакований в Миколаєві, нещодавно відновився після обстрілу в 2022 році – Кім

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 09:37
Готель, атакований в Миколаєві, нещодавно відновився після обстрілу в 2022 році – Кім
фото: ДСНС

Власники готелю в Миколаєві, який росіяни атакували у ніч на 28 квітня, нещодавно відновились після прильотів у 2022 році, розповів очільник області Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: Влада уточнила, що приліт був у історичний центр міста.

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Поруч дитяча спортивна школа та стадіон та жодних військових обʼєктів, наголосив глава ОВА.

Пряма мова Кіма: "Це атака на наш бізнес, на нашу економіку.

На щастя, ніхто не постраждав".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На світанку 28 квітня в Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Теми: Миколаївобстріл
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