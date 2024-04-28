Готель, атакований в Миколаєві, нещодавно відновився після обстрілу в 2022 році – Кім
Неділя, 28 квітня 2024, 09:37
Власники готелю в Миколаєві, який росіяни атакували у ніч на 28 квітня, нещодавно відновились після прильотів у 2022 році, розповів очільник області Віталій Кім.
Джерело: Кім у Telegram
Деталі: Влада уточнила, що приліт був у історичний центр міста.
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Поруч дитяча спортивна школа та стадіон та жодних військових обʼєктів, наголосив глава ОВА.
Пряма мова Кіма: "Це атака на наш бізнес, на нашу економіку.
На щастя, ніхто не постраждав".
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Нагадаємо: На світанку 28 квітня в Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.