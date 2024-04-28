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Отель, атакованный в Николаеве, недавно восстановился после обстрела в 2022 году - Ким

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 09:37
Отель, атакованный в Николаеве, недавно восстановился после обстрела в 2022 году - Ким
фото: ГСЧС

Владельцы отеля в Николаеве, который россияне атаковали в ночь на 28 апреля, недавно восстановились после прилетов в 2022 году, рассказал глава области Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram

Детали: Власти уточнили, что прилет был в исторический центр города.

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Рядом детская спортивная школа и стадион и никаких военных объектов, подчеркнул глава ОГА.

Прямая речь Кима: "Это атака на наш бизнес, на нашу экономику.

К счастью, никто не пострадал".

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Напомним: На рассвете 28 апреля в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Темы: Николаевобстрел
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