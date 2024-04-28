Розвідка Британії проаналізувала скасування "Безсмертного полку" в РФ

Британська розвідка вважає, що чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня може свідчити і про побоювання надзвичайних ситуацій, і того, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначає, що Росія скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

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Крім того, у п’яти областях Росії – Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській – скасували також паради до 9 травня, ймовірно через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників. У цьому контексті пригадали минулорічний інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила у цьому Україну.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", – зазначають в огляді.

У 2023 році після скасування у Росії акції "Безсмертний полк" британська розвідка пов’язала це з небажанням підкреслювати масштаби втрат у війні в Україні.