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Розвідка Британії проаналізувала скасування "Безсмертного полку" в РФ

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 13:23
Розвідка Британії проаналізувала скасування Безсмертного полку в РФ
фото: ТАСС

Британська розвідка вважає, що чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня може свідчити і про побоювання надзвичайних ситуацій, і того, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні. 

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначає, що Росія скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня. 

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Крім того, у п’яти областях Росії – Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській – скасували також паради до 9 травня, ймовірно через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників. У цьому контексті пригадали минулорічний інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила у цьому Україну. 

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", – зазначають в огляді. 

У 2023 році після скасування у Росії акції "Безсмертний полк" британська розвідка пов’язала це з небажанням підкреслювати масштаби втрат у війні в Україні. 

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Теми: Росіясвяткування
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