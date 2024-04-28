Разведка Британии проанализировала отмену "Бессмертного полка" в РФ

Британская разведка считает, что очередная отмена Россией традиционного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая может свидетельствовать и об опасениях чрезвычайных ситуаций, и того, что массовые мероприятия могут стать местом проявления недовольства из-за войны в Украине.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что Россия отменила марши "Бессмертного полка", портреты погибших родственников предлагают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

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Кроме того, в пяти областях России – Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской – отменили также парады к 9 мая, вероятно, из-за опасений, что там возможны атаки украинских беспилотников. В этом контексте вспомнили прошлогодний инцидент за неделю до 9 мая, когда над Кремлем взорвался неизвестный беспилотник, а Россия обвинила в этом Украину.

"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и из соображений безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины", – отмечают в обзоре.

В 2023 году после отмены в России акции "Бессмертный полк" британская разведка связала это с нежеланием подчеркивать масштабы потерь в войне в Украине.