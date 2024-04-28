У Росії заарештували журналістів AP та Reuters

У Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які співпрацювали з Associated Press і Reuters. Їх звинувачують у роботі на компанію загиблого політика Олексія Навального.

Джерело: "Медуза"

Деталі: У неділю в Мурманській області заарештували відеожурналіста Кареліна, який співпрацював з Associated Press і Deutsche Welle.

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Його звинувачують у роботі з Фондом боротьби з корупцією (ФБК). Яку саме статтю інкримінують журналісту і в якому місті області він перебуває - поки невідомо.

27 квітня суд у Москві відправив у СІЗО Габова, якого пресслужба суду і ТАСС називають продюсером Reuters

Габова звинувачують в участі в "екстремістському співтоваристві" - за створення фото- і відеоматеріалів для ютуб-каналу "Навальний Live".

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У ФБК поки не робили заяв про затримання Габова і Кареліна.

Нагадаємо: Арешти російських журналістів за звинуваченнями у співпраці з ФБК почалися навесні 2024 року.

27 березня в СІЗО відправили журналістку Rusnews Ольгу Комлеву з Уфи. До оголошення ФБК "екстремістською організацією" вона була волонтеркою в місцевому штабі Навального.

Також у березні в Москві заарештували журналістку і фотографа видання Sotavision Антоніну Фаворську, яка зняла останнє відео з Навальним.