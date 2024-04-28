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В России арестовали журналистов AP и Reuters

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 15:09
В России арестовали журналистов AP и Reuters
карелин, фото: astra

В России арестовали журналистов Сергея Карелина и Константина Габова, сотрудничавших с Associated Press и Reuters. Их обвиняют в работе на компанию погибшего политика Алексея Навального.

Источник: "Медуза"

Детали: В воскресенье в Мурманской области арестовали видеожурналиста Карелина, сотрудничавшего с Associated Press и Deutsche Welle.

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Его обвиняют в работе с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Какую именно статью вменяют журналисту и в каком городе области он находится – пока неизвестно.

27 апреля суд в Москве отправил в СИЗО Габова, которого пресс-служба суда и ТАСС называют продюсером Reuters

Габова обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" — за создание фото- и видеоматериалов для ютуб-канала "Навальный Live".

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В ФБК пока не делали заявлений о задержаниях Габова и Карелина.

Напомним: Аресты российских журналистов по обвинениям в сотрудничестве с ФБК начались весной 2024 года.

27 марта в СИЗО отправили журналистку Rusnews Ольгу Комлеву из Уфы. До объявления ФБК "экстремистской организацией" она была волонтером в местном штабе Навального.

Также в марте в Москве арестовали журналистку и фотографа издания Sotavision Антонину Фаворскую, снявшую последнее видео с Навальным.

Темы: Росcияпропагандамедиавойна
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