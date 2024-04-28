В России арестовали журналистов AP и Reuters
В России арестовали журналистов Сергея Карелина и Константина Габова, сотрудничавших с Associated Press и Reuters. Их обвиняют в работе на компанию погибшего политика Алексея Навального.
Источник: "Медуза"
Детали: В воскресенье в Мурманской области арестовали видеожурналиста Карелина, сотрудничавшего с Associated Press и Deutsche Welle.
Его обвиняют в работе с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Какую именно статью вменяют журналисту и в каком городе области он находится – пока неизвестно.
27 апреля суд в Москве отправил в СИЗО Габова, которого пресс-служба суда и ТАСС называют продюсером Reuters
Габова обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" — за создание фото- и видеоматериалов для ютуб-канала "Навальный Live".
В ФБК пока не делали заявлений о задержаниях Габова и Карелина.
Напомним: Аресты российских журналистов по обвинениям в сотрудничестве с ФБК начались весной 2024 года.
27 марта в СИЗО отправили журналистку Rusnews Ольгу Комлеву из Уфы. До объявления ФБК "экстремистской организацией" она была волонтером в местном штабе Навального.
Также в марте в Москве арестовали журналистку и фотографа издания Sotavision Антонину Фаворскую, снявшую последнее видео с Навальным.