Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась, а Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи. Тому Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки Донецької області.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

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Підрозділи Сил оборони, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

Все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків. Мало того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига".

Деталі: Також, як наголошує генерал, відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації.

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За даними Сирського, основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове.

Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець, успіху не має.

За даними ЗСУ, на Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Пряма мова Сирського: "Також, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі немає.

Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами".

Нагадаємо: У суботу стало відомо, що росіяни закріпилися в частині селища Очеретине на Донеччині, водночас аналітики DeepState повідомляли про захоплення села Бердичі Очеретинської громади.