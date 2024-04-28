Сырский: Силы обороны отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте обострилась, а Россия активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи. Поэтому Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

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Подразделения Сил обороны, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность.

Все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Роботино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Мало того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига".

Детали: Также, как отмечает генерал, происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.

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По данным Сырского, основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое.

Также, продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец, успеха не имеет.

По данным ВСУ, на Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск.

На Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Прямая речь Сырского: "Также, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере нет.

Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями".

Напомним: В субботу стало известно, что россияне закрепились в части поселка Очеретино Донецкой области, в то же время аналитики DeepState сообщали о захвате села Бердичи Очеретинской громады.