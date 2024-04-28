Розвідники знищили новітню РЛС окупантів "Рєпєйнік"

Українські розвідники знищили безпілотником новітню антидронову радіолокаційну станцію окупантів "Рєпєйнік".

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Українські розвідники знищили безпілотником новітню антидронову РЛС окупантів "Рєпєйнік". Відео ГУР pic.twitter.com/h2mX9vJWEH Реклама: April 28, 2024

Дослівно: "26 квітня 2024 року воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога "Рєпєйнік".

Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України".

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Деталі: У ГУР додали, що переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.

Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.