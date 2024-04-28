Разведчики уничтожили новейшую РЛС оккупантов "Репейник"

Украинские разведчики уничтожили беспилотником новейшую антидронную радиолокационную станцию оккупантов "Репейник".

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Українські розвідники знищили безпілотником новітню антидронову РЛС окупантів "Рєпєйнік". Відео ГУР pic.twitter.com/h2mX9vJWEH Реклама: April 28, 2024

Дословно: "26 апреля 2024 года военные разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "Репейник".

Операцию провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины".

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Детали: В ГУР добавили, что переносную РЛС "Репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов.

Станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.