На ТОТ Запорізької області росіяни мають намір продавати захоплене житло українців – Федоров

На окупованих територіях Запорізької області ставленики Кремля вирішили продавати за пільговими кредитними ставками будинки і квартири жителів, які виїхали.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: За словами Федорова, окупанти створили реєстр "безхазяйного" житла.

Реклама:

Пряма мова: "Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками.

Окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи".

Нагадаємо: За даними національного спротиву, російські загарбники запроваджують нову схему для так званої націоналізації земельних ділянок українців на тимчасово окупованих територій Запорізької області.