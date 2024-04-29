Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На ТОТ Запорізької області росіяни мають намір продавати захоплене житло українців – Федоров

Ольга Глущенко Понеділок, 29 квітня 2024, 05:52
На ТОТ Запорізької області росіяни мають намір продавати захоплене житло українців – Федоров
ілюстративне фото zp.vgorode.ua

На окупованих територіях Запорізької області ставленики Кремля вирішили продавати за пільговими кредитними ставками будинки і квартири жителів, які виїхали.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: За словами Федорова, окупанти створили  реєстр "безхазяйного" житла.

Реклама:

Пряма мова: "Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками.

Окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи".

Нагадаємо: За даними національного спротиву, російські загарбники запроваджують нову схему для так званої націоналізації земельних ділянок українців на тимчасово окупованих територій Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
Запорізька область
Росіяни 346 разів обстріляли Запорізьку область: поранили чоловіка, зруйнували житло
У Запорізькій області пролунав вибух
Росіяни не знижують інтенсивність атак, за добу на фронті було 114 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: