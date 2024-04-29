На ВОТ Запорожской области россияне намерены продавать захваченное жилье украинцев – Федоров

На оккупированных территориях Запорожской области ставленники Кремля решили продавать по льготным кредитным ставкам дома и квартиры выехавших жителей.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: По словам Федорова, оккупанты создали реестр "бесхозного" жилья.

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Прямая речь: "Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать. Дома и квартиры будут продавать по льготным кредитным ставкам.

Оккупанты придумывают новые схемы для наживы, игнорируя международные правовые нормы и гуманитарные принципы".

Напомним: По данным национального сопротивления, российские захватчики вводят новую схему для так называемой национализации земельных участков украинцев на временно оккупированных территорий Запорожской области.