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Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетики

Ольга Глущенко Понеділок, 29 квітня 2024, 06:48
Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетики
ілюстративне фото з минулорічних обстрілів: ДТЕК

Акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет допомоги з обладнанням для відновлення енергетичної інфраструктури.

Джерело: Delfi

Деталі: У пакет допомоги увійшли: трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного масла.

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З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати були покриті Євросоюзом.

Пряма мова адміністративного директора Latvenergo: "З постачанням високовольтного трансформатора, масла і компресора жителям України буде надана допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе".

Нагадаємо: У ніч на 27 квітня Росія атакувала чотири теплових електростанції ДТЕК, є постраждалі цивільні.

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Теми: Латвіяенергетикадопомога Україні
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