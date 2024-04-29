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Латвия передала Украине оборудование для восстановления энергетики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 06:48
Латвия передала Украине оборудование для восстановления энергетики
иллюстративное фото с прошлогодних обстрелов: ДТЭК

Акционерное общество Latvenergo передало Украине пакет помощи с оборудованием для восстановления энергетической инфраструктуры.

Источник: Delfi

Детали: В пакет помощи вошли: трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, который ранее использовали на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторного масла.

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С доставкой негабаритного груза к месту назначения помогла латвийская Государственная пожарно-спасательная служба. Транспортные расходы были покрыты Евросоюзом.

Прямая речь административного директора Latvenergo: "С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет оказана помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем едины, пока Украина не победит".

Напомним: В ночь на 27 апреля Россия атаковала четыре тепловых электростанции ДТЭК, есть пострадавшие гражданские.

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Темы: Латвияэнергетикапомощь Украине
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