Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування

Платформа Telegram розблокувала офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що допомагають у боротьбі з російською агресією.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно: "Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу

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Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог"".

Знімок з екрану

Деталі: Також у відомстві закликати користуватися інструментом для перевірки чат-ботів, оскільки ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, щоб поширювати дезінформацію або збирати дані громадян України.

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