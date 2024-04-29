Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування
Понеділок, 29 квітня 2024, 10:31
Платформа Telegram розблокувала офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що допомагають у боротьбі з російською агресією.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Дослівно: "Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу
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Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог"".
Деталі: Також у відомстві закликати користуватися інструментом для перевірки чат-ботів, оскільки ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, щоб поширювати дезінформацію або збирати дані громадян України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 29 квітня Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.
- 24 квітня корпорація Apple звернулася до Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками.