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Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування

Анастасія ПроцПонеділок, 29 квітня 2024, 10:31
Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування
Ілюстративне фото: Getty Images

Платформа Telegram розблокувала офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що  допомагають у боротьбі з російською агресією.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

Дослівно: "Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу

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Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог"".

 
Знімок з екрану

Деталі: Також у відомстві закликати користуватися інструментом для перевірки чат-ботів, оскільки ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, щоб поширювати дезінформацію або збирати дані громадян України. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 29 квітня Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.
  • 24 квітня корпорація Apple звернулася до Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками.

Теми: СБУГУРМінцифрисоцмережі
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