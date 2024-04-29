Чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры в Telegram возобновили работу после блокировки

Платформа Telegram разблокировала официальные украинские чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые помогают в борьбе с российской агрессией.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу

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Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог"".

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Детали: Также в ведомстве призвали пользоваться инструментом для проверки чат-ботов, поскольку враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, чтобы распространять дезинформацию или собирать данные граждан Украины.

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