Чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры в Telegram возобновили работу после блокировки
Понедельник, 29 апреля 2024, 10:31
Платформа Telegram разблокировала официальные украинские чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые помогают в борьбе с российской агрессией.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Дословно: "Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу
Реклама:
Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог"".
Детали: Также в ведомстве призвали пользоваться инструментом для проверки чат-ботов, поскольку враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, чтобы распространять дезинформацию или собирать данные граждан Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 29 апреля Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.
- 24 апреля корпорация Apple обратилась к Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.