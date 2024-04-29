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Чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры в Telegram возобновили работу после блокировки

Анастасия ПроцПонедельник, 29 апреля 2024, 10:31
Чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры в Telegram возобновили работу после блокировки
Иллюстративное фото: Getty Images

Платформа Telegram разблокировала официальные украинские чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые помогают в борьбе с российской агрессией.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 

Дословно: "Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу

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Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог"".

 
СНИМОК С ЭКРАНА

Детали: Также в ведомстве призвали пользоваться инструментом для проверки чат-ботов, поскольку враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, чтобы распространять дезинформацию или собирать данные граждан Украины. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 29 апреля Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.
  • 24 апреля корпорация Apple обратилась к Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.

Темы: СБУГУРМинцифрысоцсети
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