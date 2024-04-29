Звільнення острова Нестрига на Херсонщині покращить якість контрдиверсійних заходів − Плетенчук

Повернення Україною контролю над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ.

Джерело: речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Громадського радіо

Пряма мова Плетенчука: "(Говорячи про острів Нестрига − ред.) ми кажемо не про стратегію, а про позиційні бої, це більше тактичне значення. Будь-які локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що зазвичай ворог використовує подібні локації − там насправді багато таких островів на річці Дніпро − для того, щоб підходити ближче, встановлювати той самий міномет, то це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Тому так − цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній".

Реклама:

Деталі: Він додав, що Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким йде гирло річки.

Пряма мова Плетенчука: "Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більший, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він знаходиться… Певний час він вважався сірою зоною".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ