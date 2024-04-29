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Освобождение острова Нестрига на Херсонщине улучшит качество контрдиверсионных мероприятий − Плетенчук

Ирина БалачукПонедельник, 29 апреля 2024, 11:47
Освобождение острова Нестрига на Херсонщине улучшит качество контрдиверсионных мероприятий − Плетенчук
Скриншот с карты deepstatemap.live

Возвращение Украиной контроля над островом Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контрдиверсионных мероприятий ВСУ.

Источник: спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире Общественного радио

Прямая речь Плетенчука: "(Говоря об острове Нестрига − ред.) мы говорим не о стратегии, а о позиционных боях, это больше тактическое значение. Любые локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая, что обычно враг использует подобные локации − там на самом деле много таких островов на реке Днепр − для того, чтобы подходить ближе, устанавливать тот же миномет, то это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мероприятий. Поэтому да − эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней".

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Детали: Он добавил, что Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым идет устье реки.

Прямая речь Плетенчука: "Фактически это наш берег... На самом деле такие острова в основном болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он находится... Некоторое время он считался серой зоной".

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Темы: Херсонская областьдеоккупация
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