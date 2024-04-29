Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, від травм загинув мешканець - ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 квітня 2024, 13:17
Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, від травм загинув мешканець - ОВА
Фото: мапа Google

Російські війська вдень 29 квітня обстріляли село Кізомис у Білозерській громаді Херсонської області, у результаті чого від травм загинув 60-літній місцевий житель, також поранення отримав 37-літній чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель".

Реклама:

Деталі: За його словами, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним загиблого.

Оновлено. Згодом у Херсонській ОВА повідомили про ще одного пораненого – місцевого 37-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та тулуба, а також перелом ребра та кінцівки.

ВІДЕО ДНЯ

"Потерпілому надається необхідна медична допомога", - зазначили в ОВА.

Теми: Херсонська областьжертвиобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
Херсонська область
Звільнення острова Нестрига на Херсонщині покращить якість контрдиверсійних заходів − Плетенчук
Херсонщина: росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад
Росіяни обстріляли Козацьке на Херсонщині: 3 поранених, один з них "важкий"
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: