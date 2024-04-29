Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, від травм загинув мешканець - ОВА

Російські війська вдень 29 квітня обстріляли село Кізомис у Білозерській громаді Херсонської області, у результаті чого від травм загинув 60-літній місцевий житель, також поранення отримав 37-літній чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель".

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Деталі: За його словами, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним загиблого.

Оновлено. Згодом у Херсонській ОВА повідомили про ще одного пораненого – місцевого 37-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та тулуба, а також перелом ребра та кінцівки.

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"Потерпілому надається необхідна медична допомога", - зазначили в ОВА.