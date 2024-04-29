Россияне обстреляли село Кизомыс на Херсонщине, от травм погиб житель - ОВА

Российские войска днем 29 апреля обстреляли село Кизомыс в Белозерской общине Херсонской области, в результате чего от травм погиб 60-летний местный житель, также ранения получил 37-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА

Прямая речь: "Оккупанты атаковали Кизомыс. Били по человеческим домам. Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель".

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Детали: По его словам, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу.

Глава ОВА выразил соболезнования родным погибшего.

Обновлено. Позже в Херсонской ОГА сообщили о еще одном раненом - местном 37-летнем мужчине. Он получил взрывную травму, осколочные ранения предплечья и туловища, а также перелом ребра и конечности.

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"Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в ОВА.