Ворог атакував Полтавщину: на щастя, без постраждалих – ОВА
Понеділок, 29 квітня 2024, 13:17
Вдень 29 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтавській області, на щастя – без влучань і постраждалих.
Джерело: голова Полтавської обласної адміністрації Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова: "Ворог атакував Полтавщину. Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає.
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Дякуємо нашим Силам оборони за захист. Слава Україні!".
Що передувало: В понеділок 29 квітня у північно-східних областях оголошували повітряну тривогу: Повітряні сили повідомляли, що росіяни випустили ракети курсом на Миргород.