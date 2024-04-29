Ворог атакував Полтавщину: на щастя, без постраждалих – ОВА

Вдень 29 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтавській області, на щастя – без влучань і постраждалих.

Джерело: голова Полтавської обласної адміністрації Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова: "Ворог атакував Полтавщину. Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає.

Реклама:

Дякуємо нашим Силам оборони за захист. Слава Україні!".

Що передувало: В понеділок 29 квітня у північно-східних областях оголошували повітряну тривогу: Повітряні сили повідомляли, що росіяни випустили ракети курсом на Миргород.