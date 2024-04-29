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Враг атаковал Полтавщину: к счастью, без пострадавших – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 13:17
Враг атаковал Полтавщину: к счастью, без пострадавших – ОВА
Филипп Пронин. фото из Facebook чиновника

Днем 29 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Полтавской областин, к счастью, без попаданий и пострадавших.

Источник: глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь: "Враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. К счастью, без пострадавших. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет.

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Спасибо нашим Силам обороны за защиту. Слава Украине!".

Что предшествовало: В понедельник 29 апреля в северо-восточных областях объявляли воздушную тревогу: Воздушные силы сообщали, что россияне выпустили ракеты курсом на Миргород.

Темы: Полтавская областьракетный ударвойна
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