Враг атаковал Полтавщину: к счастью, без пострадавших – ОВА

Днем 29 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Полтавской областин, к счастью, без попаданий и пострадавших.

Источник: глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь: "Враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. К счастью, без пострадавших. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет.

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Спасибо нашим Силам обороны за защиту. Слава Украине!".

Что предшествовало: В понедельник 29 апреля в северо-восточных областях объявляли воздушную тревогу: Воздушные силы сообщали, что россияне выпустили ракеты курсом на Миргород.