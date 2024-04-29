Радник голови ОП вважає, що без телемарафону в Україні буде медіахаос

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, без телемарафону виникне медіахаос, а спроби дискредитувати його – це частина російської пропаганди.

Джерело: Лещенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Один з методів боротьби Росії проти України – це дискредитація джерел інформації. Тому й ведеться частина російської інформаційної війни Росії проти України шляхом дискредитації марафону. Якщо не буде марафону, то виникне медіахаос"



Деталі: За словами Лещенка, в таких умовах значно легше зробити провокацію, розколото суспільство та послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією.

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