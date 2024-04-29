Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Радник голови ОП вважає, що без телемарафону в Україні буде медіахаос

Анастасія ПроцПонеділок, 29 квітня 2024, 13:58
Радник голови ОП вважає, що без телемарафону в Україні буде медіахаос
фото: Facebook/Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, без телемарафону виникне медіахаос, а спроби дискредитувати його – це частина російської пропаганди.

Джерело: Лещенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Один з методів боротьби Росії проти України  – це дискредитація джерел інформації. Тому й ведеться частина російської інформаційної війни Росії проти України шляхом дискредитації марафону. Якщо не буде марафону, то виникне медіахаос"

Деталі: За словами Лещенка, в таких умовах значно легше зробити провокацію, розколото суспільство та послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією.

Реклама:

Читати більше про те, чому влада не хоче відмовитися від телемарафону

Теми: телебаченнявійнаОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
телебачення
Держдеп США додав телемарафон у звіт щодо порушень прав людини
Мінкульт підтвердив каналам телемарафону статус критично важливих: підлягають бронюванню
Безкоштовна медіаімперія. Чому влада не хоче відмовитися від телемарафону
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: