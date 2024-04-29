Советник главы ОП считает, что без телемарафона в Украине будет медиахаос

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, без телемарафона возникнет медиахаос, а попытки дискредитировать его - это часть российской пропаганды.

Источник: Лещенко в эфире телемарафона

Прямая речь: Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Один из методов борьбы России против Украины - это дискредитация источников информации. Поэтому и ведется часть российской информационной войны России против Украины путем дискредитации марафона. Если не будет марафона, то возникнет медиахаос"

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Детали: По словам Лещенко, в таких условиях значительно легче сделать провокацию, расколоть общество и ослабить общество внутренне перед российской агрессией.

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