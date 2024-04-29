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Столтенберг виступив у Раді та розповів про своє бачення стратегії вступу України в НАТО

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 29 квітня 2024, 21:08
Столтенберг виступив у Раді та розповів про своє бачення стратегії вступу України в НАТО
Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що не може спрогнозувати, коли саме Україна стане членом НАТО, але такий день настане, і важливо, щоб на момент такої політичної готовності союзників вона була вже готовою до членства. 

Джерело: Столтенберг в промові у Верховній Раді під час свого візиту до Києва 29 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг повторив, що Україна має повне право стати членом НАТО. "Майбутнє України – в НАТО. І Україна стане членом НАТО", – заявив він. 

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На цій фразі депутати переривали його бурхливими оплесками. 

"Я не можу сказати, коли це станеться. Але робота, яку ми робимо усі разом, у тому числі реформи і боротьба з корупцією, ставить вас на незворотній шлях до Альянсу. На відміну від того, як це відбувається з ЄС, запрошення до вступу у НАТО надходить наприкінці процесу. І моя амбіція у тому, щоб ми зробили Україну такою потужною, оперативно сумісною і добре підготовленою, щоб у належний момент Україна одразу стала членом НАТО. І я дуже очікую цього дня", – додав генсек. 

У виступі Столтенберг також висловив повагу українським військовим, які стримують російську агресію, а також наголосив, що боротьба України дуже важлива для всього Заходу, тому що Україна бореться за спільні цінності демократичного світу, тоді як партнерами Росії стали такі гравці як КНДР, Іран і Китай. 

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Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України. 

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України буде коштувати союзникам набагато менше, аніж потенційні витрати у разі успіхів Путіна в Україні. 

Теми: НАТОУкраїнаВерховна Рада
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