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Столтенберг выступил в Раде и рассказал о своем видении стратегии вступления Украины в НАТО

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 29 апреля 2024, 21:08
Столтенберг выступил в Раде и рассказал о своем видении стратегии вступления Украины в НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда именно Украина станет членом НАТО, но такой день наступит, и важно, чтобы на момент такой политической готовности союзников она была уже готова к членству.

Источник: Столтенберг в речи в Верховной Раде во время своего визита в Киев 29 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг повторил, что Украина имеет полное право стать членом НАТО. "Будущее Украины – в НАТО. И Украина станет членом НАТО", – заявил он.

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На этой фразе депутаты прерывали его бурными аплодисментами.

"Я не могу сказать, когда это произойдет. Но работа, которую мы делаем все вместе, в том числе реформы и борьба с коррупцией, ставит вас на необратимый путь в Альянс. В отличие от того, как это происходит с ЕС, приглашение к вступлению в НАТО поступает в конце процесса. И моя амбиция в том, чтобы мы сделали Украину такой мощной, оперативно совместимой и хорошо подготовленной, чтобы в нужный момент Украина сразу стала членом НАТО. И я очень жду этого дня", – добавил генсек.

В выступлении Столтенберг также выразил уважение украинским военным, которые сдерживают российскую агрессию, а также отметил, что борьба Украины очень важна для всего Запада, потому что Украина борется за общие ценности демократического мира, тогда как партнерами России стали такие игроки как КНДР, Иран и Китай.

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Перед тем Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, они говорили о 100-миллиардном спецфонде НАТО для поддержки Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины будет стоить союзникам гораздо меньше, чем потенциальные расходы в случае успехов Путина в Украине.

Темы: НАТОУкраинаВерховная Рада
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