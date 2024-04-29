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Зеленський: Важливо, щоб була чітка комунікація з рідними полонених

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 квітня 2024, 23:07
Зеленський: Важливо, щоб була чітка комунікація з рідними полонених
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, зокрема обговорили постачання озброєння та комунікацію з рідними полонених.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених.

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Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому".

Деталі: Також Зеленський заслухав доповіді щодо наслідків російського удару по Одесі ввечері 29 квітня, наголосив на швидкості та ефективності служб, які працюють на місці влучання.

Крім того, президент наголосив, що Україна має спиратися на достатню підтримку від партнерів і всі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз.

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Теми: полоненіЗеленський
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