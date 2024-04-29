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Зеленский: Важно, чтобы была четкая коммуникация с родными пленных

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 23:07
Зеленский: Важно, чтобы была четкая коммуникация с родными пленных
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, в частности, обсудили поставки вооружения и коммуникацию с родными пленных.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Сегодня же провел Ставку. Доклад Главкома Александра Сырского, развернутый доклад. Фронт. Наши позиции. Наиболее горячие направления. Поставки, которые мы ожидаем. Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба - по переговорам об освобождении пленных.

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Очень важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. Относительно каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность – насколько это возможно – какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой".

Детали: Также Зеленский заслушал доклады о последствиях российского удара по Одессе вечером 29 апреля, отметил скорость и эффективность служб, работающих на месте попадания.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина должна опираться на достаточную поддержку от партнеров и все разведки партнеров информированы об имеющихся сейчас угрозах и перспективах.

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Темы: пленныеЗеленский
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