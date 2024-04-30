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Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 30 квітня 2024, 08:44
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська били по Херсонській області − поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль, за минулу добу одна людина загинула і одна дістала поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За словами очільника області, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.

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Пряма мова Прокудіна: "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль".

Деталі: Він додав,що через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Теми: Херсонська областьвійна
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