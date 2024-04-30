Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Херсонщине − ОВА

Ирина БалачукВторник, 30 апреля 2024, 08:44
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Херсонщине − ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска били по Херсонской области − попали в объект критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и частный автомобиль, за минувшие сутки один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По словам главы области, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Кизомыс, Янтарное, Днепровское, Станислав, Берислав, Новокаиры, Одрадокаменка, Белозерка, Николаевка, Тягинка, Велетенское, Садовое, Инженерное, Береговое, Львово и город Херсон.

Реклама:

Прямая речь Прокудина: "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 10 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и частный автомобиль".

Детали: Он добавил, что из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Херсонская область
Россияне усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, прикрываются авиацией − Генштаб
Россияне обстреляли село Кизомыс на Херсонщине, от травм погиб житель - ОВА
Освобождение острова Нестрига на Херсонщине улучшит качество контрдиверсионных мероприятий − Плетенчук
Последние новости
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
Все новости...
Реклама:
Реклама: