У Києві демонтують пам’ятник "Переяславська рада" під Аркою дружби народів
У Києві комунальні служби розпочали демонтаж скульптурної композиції на честь Переяславської ради під Аркою дружби народу, яка перейменована у Арку свободи українського народу.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно: "Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу". Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн".
Деталі: Повідомляється, що попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.
Надалі монумент зберігатиметься в державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
Довідково: Скульптурна композиція на честь Переяславської ради була частиною монументу "Арка дружби народів". В офіційній ідеології СРСР Переяславська рада мала значення ключової події в ході "возз'єднання українського народу з братнім російським народом".
Що було раніше:
- 11 квітня У Київській міській державній адміністрації повідомили, що не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку. Вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.
- 17 квітня Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві об'єктом, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Передісторія:
- Арка дружби народів у Києві була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями" – українцем і росіянином.
- У квітні 2022 року бронзову скульптуру двох робітників демонтували. Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначав, що композицію, встановлену поруч, закриють, а пізніше також розберуть.
- 14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки і перейменувала її на Арку свободи українського народу.
- В кінці березня цього року Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу