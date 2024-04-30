У Києві демонтують пам’ятник "Переяславська рада" під Аркою дружби народів

У Києві комунальні служби розпочали демонтаж скульптурної композиції на честь Переяславської ради під Аркою дружби народу, яка перейменована у Арку свободи українського народу.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно: "Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу". Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн".

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Деталі: Повідомляється, що попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

Надалі монумент зберігатиметься в державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Довідково: Скульптурна композиція на честь Переяславської ради була частиною монументу "Арка дружби народів". В офіційній ідеології СРСР Переяславська рада мала значення ключової події в ході "возз'єднання українського народу з братнім російським народом".

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Що було раніше:

11 квітня У Київській міській державній адміністрації повідомили, що не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку. Вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.

17 квітня Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві об'єктом, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Передісторія: