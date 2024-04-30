В Киеве демонтируют памятник «Переяславская рада» под Аркой дружбы народов

В Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народа, которая переименована в Арку свободы украинского народа.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно: "Городские коммунальные службы начинают демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой „Свободы украинского народа". Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Она состоит из 20 элементов, которые весят около 6 000 - 7 000 тонн".

Реклама:

Детали: Сообщается, что предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

В дальнейшем монумент будет храниться в государственном музее авиации Украины им.

Справка: Скульптурная композиция в честь Переяславской рады была частью монумента "Арка дружбы народов". В официальной идеологии СССР Переяславская рада имела значение ключевого события в ходе "воссоединения украинского народа с братским русским народом".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

11 апреля В Киевской городской государственной администрации сообщили, что не планируют демонтировать Арку дружбы народов в столичном Крещатом парке. Она является памятником истории местного значения, поэтому по закону ее запрещено сносить или переносить.

17 апреля Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве объектом, не подлежащим занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Предистория: