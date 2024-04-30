В Киеве демонтируют памятник «Переяславская рада» под Аркой дружбы народов
В Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народа, которая переименована в Арку свободы украинского народа.
Источник: КГВА в Telegram
Дословно: "Городские коммунальные службы начинают демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой „Свободы украинского народа". Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Она состоит из 20 элементов, которые весят около 6 000 - 7 000 тонн".
Детали: Сообщается, что предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.
В дальнейшем монумент будет храниться в государственном музее авиации Украины им.
Справка: Скульптурная композиция в честь Переяславской рады была частью монумента "Арка дружбы народов". В официальной идеологии СССР Переяславская рада имела значение ключевого события в ходе "воссоединения украинского народа с братским русским народом".
Что предшествовало:
- 11 апреля В Киевской городской государственной администрации сообщили, что не планируют демонтировать Арку дружбы народов в столичном Крещатом парке. Она является памятником истории местного значения, поэтому по закону ее запрещено сносить или переносить.
- 17 апреля Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве объектом, не подлежащим занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Предистория:
- Арка дружбы народов в Киеве была открыта в рамках празднования 60-й годовщины создания СССР в 1982 году. Кроме самой арки, частью композиции был советский монумент с двумя "пролетариями" - украинцем и русским.
- В апреле 2022 года бронзовую скульптуру двух рабочих демонтировали. Во время демонтажа у фигуры россиянина откололась голова, что спровоцировало волну мемов в сети. Мэр Киева Виталий Кличко тогда отмечал, что композицию, установленную рядом, закроют, а позже также разберут.
- 14 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.
- В конце марта этого года Украинский институт национальной памяти пришел к выводу, что Арка "дружбы народов" в Киеве подлежит полному демонтажу, несмотря на недавнее переименование в Арку свободы украинского народа.