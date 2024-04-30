Удар росіян по Харкову: загинув залізничник
У результаті російського удару по Харкову загинув залізничник Олександр Кот.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram, ДСНС у Telegram
Дослівно УЗ: "Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження".
Деталі: Ще одна залізничниця дістала поранення, їй надають медичну допомогу.
В Укрзалізниці підкреслили, що це був "черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі".
У ДСНС додали, що дві російські авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.
У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6.
У Холодногірському районі російська бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.
Передісторія:
- Харків зранку 30 квітня знаходився під ударом росіян. Мер міста Ігор Терехов повідомив про два прильоти, попередньо повідомлялося, що одна людина загинула, а семеро мешканців поранені.