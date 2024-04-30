Удар росіян по Харкову: загинув залізничник

У результаті російського удару по Харкову загинув залізничник Олександр Кот.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram, ДСНС у Telegram

Дослівно УЗ: "Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження".

Реклама:

Деталі: Ще одна залізничниця дістала поранення, їй надають медичну допомогу.

Фото ДСНС

В Укрзалізниці підкреслили, що це був "черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі".

У ДСНС додали, що дві російські авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

ВІДЕО ДНЯ

Фото ДСНС

У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6.

У Холодногірському районі російська бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

Передісторія: