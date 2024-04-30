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Удар росіян по Харкову: загинув залізничник

Ірина БалачукВівторок, 30 квітня 2024, 13:20
Удар росіян по Харкову: загинув залізничник
Фото ДСНС

У результаті російського удару по Харкову загинув залізничник Олександр Кот.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram, ДСНС у Telegram

Дослівно УЗ: "Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження".

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Деталі: Ще одна залізничниця дістала поранення, їй надають медичну допомогу. 

 
Фото ДСНС

В Укрзалізниці підкреслили, що це був "черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі".

У ДСНС додали, що дві російські авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.  

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Фото ДСНС

У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6.

У Холодногірському районі російська бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

Передісторія:

Теми: Харківжертвивійна
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