Удар россиян по Харькову: погиб железнодорожник
В результате российского удара по Харькову погиб железнодорожник Александр Кот.
Источник: Укрзализныця в Telegram, ГСЧС в Telegram
Дословно УЗ: "Есть печальное известие из Харькова. В результате обстрела есть потери в семье железнодорожников. Погиб монтер пути Александр Кот, 1998 года рождения".
Детали: Еще одна железнодорожница получила ранение, ей оказывают медицинскую помощь.
В Укрзализныце подчеркнули, что это был "очередной целенаправленный удар врага по гражданской железнодорожной инфраструктуре".
В ГСЧС добавили, что две российские авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города.
В Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей − в трех возник пожар, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6.
В Холодногорском районе российская бомба повредила два гражданских здания.
Предыстория:
- Харьков утром 30 апреля находился под ударом россиян. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух прилетах, предварительно сообщалось, что один человек погиб, а семеро жителей ранены.