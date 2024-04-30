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Удар россиян по Харькову: погиб железнодорожник

Ирина БалачукВторник, 30 апреля 2024, 13:20
Удар россиян по Харькову: погиб железнодорожник
Фото ГСЧС

В результате российского удара по Харькову погиб железнодорожник Александр Кот.

Источник: Укрзализныця в Telegram, ГСЧС в Telegram

Дословно УЗ: "Есть печальное известие из Харькова. В результате обстрела есть потери в семье железнодорожников. Погиб монтер пути Александр Кот, 1998 года рождения".

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Детали: Еще одна железнодорожница получила ранение, ей оказывают медицинскую помощь.

В Укрзализныце подчеркнули, что это был "очередной целенаправленный удар врага по гражданской железнодорожной инфраструктуре". 

 
Фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что две российские авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото ГСЧС

В Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей − в трех возник пожар, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6.

В Холодногорском районе российская бомба повредила два гражданских здания.

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Темы: Харьковжертвывойна
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