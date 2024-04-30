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Побільшало німців, які за передачу ракет Taurus Україні

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 17:25
Побільшало німців, які за передачу ракет Taurus Україні
Taurus. Фото: Getty Images

Опитуання показало, що в Німеччини зросла кількість людей, які підтримують надання Україні крилатих ракет Taurus. Але більшість все одно проти цього.

Джерело: результати опитування RTL/ntv, про які повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Місяцями точиться дискусія про те, чи варто Німеччині постачати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю в кілька сотень кілометрів.

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У квітні 37% громадян Німеччини (порівняно з 28% в березні та 35% в лютому) виступають за таку доставку.

Більшість у 56% (порівняно з 66% в березні та 56% в лютому) продовжує не погоджуватися на постачання Німеччиною Taurus.

Найбільше прихильників постачання ракет серед виборців "Зелених" (63%). Більшість прихильників двох партнерів по коаліції СДПН (52%) і ВДП (63%) відкидають поставку крилатих ракет Taurus, тоді як прихильники опозиційного блоку ХДС/ХСС розділилися в цьому питанні. Прихильники "Альянсу Сари Вагенкнехт" (95%) і "Альтернативи для Німеччини" (87%) все ще категорично відкидають поставку Taurus.

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Нагадаємо: Після передачі США Києву ракет ATACMS голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus.

Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.

Теми: TaurusНімеччинаУкраїнаопитування
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