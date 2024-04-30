Стало больше немцев, которые за передачу ракет Taurus Украине

Опрос показал, что в Германии возросло количество людей, которые поддерживают предоставление Украине крылатых ракет Taurus. Но большинство все равно против этого.

Источник: результаты опроса RTL/ntv, о которых сообщает "Европейская правда"

Детали: Месяцами идет дискуссия о том, стоит ли Германии поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью в несколько сотен километров.

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В апреле 37% граждан Германии (по сравнению с 28% в марте и 35% в феврале) выступают за такую доставку.

Большинство в 56% (по сравнению с 66% в марте и 56% в феврале) продолжают не соглашаться на поставку Германией Taurus.

Больше всего сторонников поставки ракет среди избирателей "Зеленых" (63%). Большинство сторонников двух партнеров по коалиции СДПГ (52%) и СвДП (63%) отвергают поставку крылатых ракет Taurus, тогда как сторонники оппозиционного блока ХДС/ХСС разделились в этом вопросе. Сторонники "Альянса Сары Вагенкнехт" (95%) и "Альтернативы для Германии" (87%) все еще категорически отвергают поставку Taurus.

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Напомним: После передачи США Киеву ракет ATACMS глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus.

Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты.

По информации СМИ, в США надеются, что решение об ATACMS для Украины подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.