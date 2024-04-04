Україною знову ширилася тривога, у Харкові лунали вибухи
Влада України оголошувала про повітряну тривогу у східних та центральних областях, у Харкові чули звук вибуху. Небезпека тривала близько 1 години.
Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, кореспондент "Української правди" з Харкова, голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
Деталі: Кореспондент "Української правди" повідомив, що у Харкові під час тривоги чули звук вибуху.
Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі марафону новин повідомив під обід чули два вибухи у місті.
Пряма мова Терехова: "Тільки що пролунало два потужних вибухи біля Харкова. На цій локації (мер перебуває на одному з місць влучання "Шахедів" уночі 4 квітня, де триває ліквідація наслідків удару − ред.) це було дуже чутно".
Пряма мова голови ОВА Олега Синєгубова: "Харків та область: окупанти завдають ударів!"
Оновлено: О 13:34 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько 1 години.
Наразі ще зберігається загроза для Дніпровської, Донецької та Запорізької областей.
Передісторія:
- Вранці 4 квітня у частині України вже лунала тривога.
- Уночі 4 квітня окупанти вдарили "Шахедами" по Харкову − убили 4 людини та поранили ще щонайменше 12. У місті зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів.
- Загалом уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.