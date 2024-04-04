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Україною знову ширилася тривога, у Харкові лунали вибухи

Ірина БалачукЧетвер, 4 квітня 2024, 13:36
Україною знову ширилася тривога, у Харкові лунали вибухи
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала про повітряну тривогу у східних та центральних областях, у Харкові чули звук вибуху. Небезпека тривала близько 1 години. 

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, кореспондент "Української правди" з Харкова, голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram 

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

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Деталі: Кореспондент "Української правди" повідомив, що у Харкові під час тривоги чули звук вибуху.  

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі марафону новин повідомив під обід чули два вибухи у місті.

Пряма мова Терехова: "Тільки що пролунало два потужних вибухи біля Харкова. На цій локації (мер перебуває на одному з місць влучання "Шахедів" уночі 4 квітня, де триває ліквідація наслідків удару − ред.) це було дуже чутно".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова голови ОВА Олега Синєгубова: "Харків та область: окупанти завдають ударів!"

Оновлено: О 13:34 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько 1 години. 

Наразі ще зберігається загроза для Дніпровської, Донецької та Запорізької областей.

Передісторія: 

Теми: Харківповітряна тривогавибух
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