Унаслідок ракетного удару по Харківщині загинула одна людина, ще двоє поранені

Внаслідок російської атаки по Харківській області вдень 4 квітня загинув працівник сільськогосподарського підприємства, ще двоє поранені.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "О 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються".

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Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок російського обстрілу земельної ділянки між селом Березівка та селом Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства".

Фото: Харківська ОВА

Деталі: Також очільник Харківської ОВА додав, що також поранення зазнали 55 та 21-річні чоловіки. Наразі вони госпіталізовані. За словами Синєгубова, усі в той момент працювали на полі. Крім того, окупанти пошкодили 3 сільгоспмашини.

Фото: Харківська ОВА

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