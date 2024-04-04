Унаслідок ракетного удару по Харківщині загинула одна людина, ще двоє поранені
Внаслідок російської атаки по Харківській області вдень 4 квітня загинув працівник сільськогосподарського підприємства, ще двоє поранені.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "О 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються".
Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок російського обстрілу земельної ділянки між селом Березівка та селом Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства".
Деталі: Також очільник Харківської ОВА додав, що також поранення зазнали 55 та 21-річні чоловіки. Наразі вони госпіталізовані. За словами Синєгубова, усі в той момент працювали на полі. Крім того, окупанти пошкодили 3 сільгоспмашини.
Передісторія:
- Вдень 4 квітня влада України оголошувала про повітряну тривогу у східних та центральних областях, у Харкові чули звуки вибухів.
- Уночі 4 квітня окупанти вдарили "Шахедами" по Харкову − убили 4 людини та поранили ще щонайменше 12. У місті зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів.
- Загалом уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.