Слідком Росії нібито знайшов у телефонах нападників на "Крокус" фото прапора України

Російський Слідчий комітет заявив, що в телефонах нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" знайшли фото людей в камуфляжній формі з прапором України.

Джерело: Слідчий комітет РФ

скрін з відео Слідчого комітету РФ

Деталі: В повідомлення вказується, що знайдені в телефоні нападників фотографії чоловіків в українській військовій формі з прапором України, зруйнованих будівель та марки "Русскій воєнний корабль, іді…!" свідчить про "зв'язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції".

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СКРІН З ВІДЕО СЛІДЧОГО КОМІТЕТУ РФ

Також російські слідчі заявили, що у річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2024 року - один з терористів нібито відправив своєму "куратору" фото "входів у будівлю "Крокус Сіті Хол" та під'їзних шляхів до нього".

скрін з відео Слідчого комітету РФ

В СК додали, що обвинувачений підтвердив це.

скрін з відео Слідчого комітету РФ

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