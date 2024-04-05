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Слідком Росії нібито знайшов у телефонах нападників на "Крокус" фото прапора України

Анастасія ПроцП'ятниця, 5 квітня 2024, 11:31
Слідком Росії нібито знайшов у телефонах нападників на Крокус фото прапора України
СКРІН ІЗ ВІДЕО СЛІДЧОГО КОМІТЕТУ РФ

Російський Слідчий комітет заявив, що в телефонах нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" знайшли фото людей в камуфляжній формі з прапором України. 

Джерело: Слідчий комітет РФ

 
скрін з відео Слідчого комітету РФ

Деталі: В повідомлення вказується, що знайдені в телефоні нападників фотографії чоловіків в українській військовій формі з прапором України, зруйнованих будівель та марки "Русскій воєнний корабль, іді…!" свідчить про "зв'язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції".

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СКРІН З ВІДЕО СЛІДЧОГО КОМІТЕТУ РФ

Також російські слідчі заявили, що у річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2024 року - один з терористів нібито відправив своєму "куратору" фото "входів у будівлю "Крокус Сіті Хол" та під'їзних шляхів до нього". 

 
скрін з відео Слідчого комітету РФ

В СК додали, що обвинувачений підтвердив це.

 
скрін з відео Слідчого комітету РФ

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 березня російський Слідчий комітет заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".
  • Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
  • За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.   
  • Станом на п’ятницю 5 квітня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.

Теми: Росіявійна
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