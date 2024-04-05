Слідком Росії нібито знайшов у телефонах нападників на "Крокус" фото прапора України
Російський Слідчий комітет заявив, що в телефонах нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" знайшли фото людей в камуфляжній формі з прапором України.
Джерело: Слідчий комітет РФ
Деталі: В повідомлення вказується, що знайдені в телефоні нападників фотографії чоловіків в українській військовій формі з прапором України, зруйнованих будівель та марки "Русскій воєнний корабль, іді…!" свідчить про "зв'язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції".
Також російські слідчі заявили, що у річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2024 року - один з терористів нібито відправив своєму "куратору" фото "входів у будівлю "Крокус Сіті Хол" та під'їзних шляхів до нього".
В СК додали, що обвинувачений підтвердив це.
Передісторія:
- 28 березня російський Слідчий комітет заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".
- Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
- За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.
- Станом на п’ятницю 5 квітня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.