Секретар Радбезу РФ Патрушев вирішив, що Україна винна у теракті в Підмосков’ї: який там ІДІЛ
Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", "Новая газета Европа"
Пряма мова Патрушева у відповідь на питання чи стоять за терактом Україна чи ІДІЛ: "Звичайно Україна".
Деталі: У той же час прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков сказав, що говорити про це неможливо, поки триває слідство.
"Президент (правитель РФ Володимир Путін – ред.) говорив, що, за наявними деякими даними, попередніми даними, ну, ви перечитайте ще раз слова президента (правителя РФ – ред.). Що саме (за зв'язок - ред.), природно, на цій стадії говорити неможливо (зв’язок з Україною – ред.). І коли слідство вважатиме це доцільним і можливим, природно, інформація буде надана", - сказав він.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, у свою чергу, що Росії не потрібна запропонована допомога Інтерполу в розслідуванні теракту, оскільки "це явно буде проявом подвійних стандартів і, найімовірніше, буде спрямована на те, щоб просувати зручну для Заходу теорію про те, що це зробила "Ісламська держава", а Україна ні до чого".
"Нам така допомога навряд чи буде потрібна, впораємося самі", - вважає Лавров.
Також директор ФСБ Бортніков бездоказово заявив, що теракт у "Крокусі" готували радикальні ісламісти, а сприяли їм начебто спецслужби України, хоча й уточнив, що замовники нападу поки не встановлені.
Він також почав переконувати у тому, що терористи збиралися втекти в Україну, а російські спецслужби РФ "зробили все, щоб цього не сталося". "Те, що вони (терористи - ред.) збиралися туди (в Україну - ред.), і на них там чекали - це факт", - сказав Бортніков.
Нагадаємо:
- Перед цим Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
- Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Росії Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї. За словами Зеленського, в Путіна всі терористи, окрім нього самого.
Передісторія:
- 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, загинуло 137, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.