Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", "Новая газета Европа"

Пряма мова Патрушева у відповідь на питання чи стоять за терактом Україна чи ІДІЛ: "Звичайно Україна".

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Деталі: У той же час прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков сказав, що говорити про це неможливо, поки триває слідство.

"Президент (правитель РФ Володимир Путін – ред.) говорив, що, за наявними деякими даними, попередніми даними, ну, ви перечитайте ще раз слова президента (правителя РФ – ред.). Що саме (за зв'язок - ред.), природно, на цій стадії говорити неможливо (зв’язок з Україною – ред.). І коли слідство вважатиме це доцільним і можливим, природно, інформація буде надана", - сказав він.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, у свою чергу, що Росії не потрібна запропонована допомога Інтерполу в розслідуванні теракту, оскільки "це явно буде проявом подвійних стандартів і, найімовірніше, буде спрямована на те, щоб просувати зручну для Заходу теорію про те, що це зробила "Ісламська держава", а Україна ні до чого".

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"Нам така допомога навряд чи буде потрібна, впораємося самі", - вважає Лавров.

Також директор ФСБ Бортніков бездоказово заявив, що теракт у "Крокусі" готували радикальні ісламісти, а сприяли їм начебто спецслужби України, хоча й уточнив, що замовники нападу поки не встановлені.

Він також почав переконувати у тому, що терористи збиралися втекти в Україну, а російські спецслужби РФ "зробили все, щоб цього не сталося". "Те, що вони (терористи - ред.) збиралися туди (в Україну - ред.), і на них там чекали - це факт", - сказав Бортніков.

Нагадаємо:

Перед цим Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Росії Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї. За словами Зеленського, в Путіна всі терористи, окрім нього самого.

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