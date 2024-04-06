Комітет знову розгляне обмеження для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки повторно розгляне відкинуту раніше норму законопроєкту про мобілізацію щодо введення тимчасових обмежень за ухилення від мобілізації.

Джерело: народна депутатка від "Євросолідарності", членкиня комітету Ірина Фріз у Facebook

Пряма мова: "Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму".

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Деталі: Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Фріз також повідомила, що після додаткового обговорення на прохання Міноборони впровадження електронного кабінету військовозобов’язаного "було залишено як право (можливість), а не обов’язок".

Крім того, Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, така мотиваційна частина передбачає додаткові виплати визначеним категоріям військовослужбовців. Остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

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Що передувало: 12 березня Фріз повідомляла, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.

6 квітня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.

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