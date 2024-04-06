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Комітет знову розгляне обмеження для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 18:57
Комітет знову розгляне обмеження для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію
фото з Facebook Ірини Фріз

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки повторно розгляне відкинуту раніше норму законопроєкту про мобілізацію щодо введення тимчасових обмежень за ухилення від мобілізації.

Джерело: народна депутатка від "Євросолідарності", членкиня комітету Ірина Фріз у Facebook

Пряма мова: "Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму".

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Деталі: Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Фріз також повідомила, що після додаткового обговорення на прохання Міноборони впровадження електронного кабінету військовозобов’язаного "було залишено як право (можливість), а не обов’язок".

Крім того, Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, така мотиваційна частина передбачає додаткові виплати визначеним категоріям військовослужбовців. Остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 12 березня Фріз повідомляла, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.

6 квітня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.

Передісторія: 

  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок. 
  • Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки напрацьовує проєкт до розгляду в другому читанні з 27 лютого.
  • Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
  • Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
  • 29 березня повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі можуть розглядати впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього – розглянуть швидше.

Теми: Верховна Радамобілізація
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